◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（１６日・甲子園）阪神のイーストン・ルーカス投手は５回７安打４失点で降板し、来日３度目の登板も初勝利を逃した。立ち上がりから制球に苦戦。先頭の松本、佐々木に連続四球を与えると、１死一、二塁でダルベックに先制の左越え３ランを浴びた。３回には１死一塁からダルベックに中前打でつながれ、キャベッジの左前適時打で追加点を献上。ダルベックには５回にも右中間二塁打を浴び、猛打