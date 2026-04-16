黒木華主演で２０日にスタートのカンテレ・フジテレビ系ドラマ「銀河の一票」（月曜、後１０・００）の制作発表が１４日、都内で行われ、松下洸平（３９）らと出席した。与党の幹事長の娘で、突然政界を追い出された主人公（黒木）が政治素人のスナックのママをかつぎ出し、都知事を目指す物語。都知事選に立候補することになったスナックのママ役で野呂佳代（４２）が出演。ＡＫＢ４８、ＳＤＮ４８出身で、体当たりのバラエテ