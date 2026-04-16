ビバ！独身ズ【漫画】『ビバ！独身ズ』を第1回から読む「一生独身かもしれない」「独身＝さみしいって思われるのかな」。このような思いが、頭をよぎったことはないだろうか。結婚しない・できないことに不安になるときもある。また独身を選んだとしても、周りや世間の声のせいで、自分の決めたことが揺らいでしまうこともあるだろう。『ビバ！独身ズ』（Nobby/主婦の友社）は、自分の人生の選択に迷った