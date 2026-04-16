日本共産党の田村智子委員長は１６日に国会内で会見。自民党が総務会（１４日）で、防衛装備品の輸出規制「５類型」を撤廃する政府案を了承したことに言及した政府は今月下旬にも防衛装備品移転三原則の運用指針を改定。ミサイルや護衛艦といった殺傷能力を持つ「武器」を輸出できるようにする。現行の運用方針、いわゆる「５類型」では輸出可能な装備品を救難、輸送、警戒、監視、掃海など５つの用途に限っている。ただし、