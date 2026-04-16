元サッカー日本代表の巻誠一郎氏（４５）が１６日、ソフトバンク―楽天（北九州）の試合前始球式を行った。「九州スポーツキッズキャラバン」のアンバサダーを務める巻氏。マウンドに上がるとストライク投球を披露し、人生２度目となる始球式で、同じくアンバサダーを務める和田毅氏との練習の成果を発揮した。この日は熊本地震の本震が発生してから１０年。熊本県出身で、地震発生時の２０１６年にはロアッソ熊本に在籍してい