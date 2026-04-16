【モデルプレス＝2026/04/16】8人組ボーイズグループ・Stray Kids（ストレイキッズ）のBang Chan（バンチャン）が4月15日、自身のInstagramを更新。海辺でのショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】スキズメンバー「素晴らしい体格」と話題の肉体美◆バンチャン、海辺で映える鍛え上げられた筋肉バンチャンは「＃STAY」とハッシュタグを付け、オーストラリアの国旗の絵文字と共に写真を複数枚投稿。グレーの服を肩にかけ、白い