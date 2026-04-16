【モデルプレス＝2026/04/16】なにわ男子の高橋恭平が4月15日、自身のInstagramを更新。映画「ブルーロック」（8月7日公開）で共演することが決定した俳優の綱啓永との東京ディズニーリゾートでの写真を投稿した。【写真】「ブルロ」共演・なにわメンバー＆27歳俳優が仲良く密着◆高橋恭平＆綱啓永、ディズニーでの自撮りショットを公開高橋は、投稿にて「玲王との思い出」と、映画「ブルーロック」に御影玲王役を演じることが発表