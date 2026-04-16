【モデルプレス＝2026/04/16】タレントの鈴木あきえが4月15日、自身のInstagramを更新。第3子との2ショットを披露し、反響を呼んでいる。【写真】39歳元「ブランチ」リポーター「愛が伝わります」2か月息子との2ショット◆鈴木あきえ、2ヶ月を迎えた末っ子との2ショット公開鈴木は「先日、末っ子2ヶ月になりました」とつづり、写真を投稿。黄色いロンパースでギュッと握った手を自分の頬に当てる第3子を抱いた鈴木は、グレーのロン