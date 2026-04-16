【モデルプレス＝2026/04/16】元TBSアナウンサーで現在はフリーで活動する山本里菜アナウンサーが4月15日、自身のInstagramを更新。結婚式に参列した際のコーディネートを公開し、注目を集めている。【写真】31歳元TBSアナ「黒のドレス姿素敵」美背中透ける披露宴参列コーデ◆山本里菜アナ、結婚式コーデ披露山本アナウンサーは「とっても幸せな時間でした」とつづり、写真を投稿。後ろで低い位置にカールをつけて髪をまとめ、背中