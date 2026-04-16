【モデルプレス＝2026/04/16】元サッカー日本代表の本並健治氏が4月15日、自身のInstagramを更新。妻で元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈との2ショット写真を公開し、話題となっている。【写真】43歳元なでしこ「憧れの過ごし方」モーニングでの夫婦時間◆本並健治、妻・丸山桂里奈との夫婦時間公開本並は「2人の時間が合ったので、ぷくぷくちゃんを保育園に送って田園調布にモーニングを食べに行きました」とつづり、