【モデルプレス＝2026/04/16】タレントの坂下千里子が4月15日、自身のInstagramを更新。手作りの弁当を公開した。【写真】49歳ママタレント「ボリューム満点」と話題の彩り弁当◆坂下千里子、手作りの弁当公開「4月からお弁当が2個になりまして…同時に作り慣れてないからなのか、なぜか姉の分を一先ず作り、続いて弟弁当を作るという謎行動。どうしても、一つずつの方が作りやすくて」と子ども2人の弁当作りの様子を明かした坂下