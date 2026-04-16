メ～テレ（名古屋テレビ） 子どもたちの「いってきます」と「ただいま」の間を、少しでも安心して見守れるように――。岐阜市で、地域ぐるみでの取り組みが始まりました。 京都府南丹市で、男児の遺体を遺棄したとして父親が逮捕された事件。男の子は3週間にわたって行方がわからない状態でした。 子どもの帰りを不安に感じる声は、広がっています。 そんな中、通学路の前の店や公共施設の前を通過す