今年、ソロデビュー10周年を迎える眉村ちあきさんに、新アルバム『AMPLAND PLAN』への想いや、5月から始まる全国ツアーへの意気込みを聞きました。渾身の一曲だけを揃えたアルバムにしたらどうなるのかな？ という思いがあった「無計画」という意味の造語をタイトルにした眉村ちあきさんの新アルバム『AMPLAND PLAN』。「計画通りに生きられる人に憧れるけれど自分にはできなくて。それでもアルバムは作れるし、曲作りでも当初思っ