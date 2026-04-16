日本古来の吹き矢をベースに息で矢を吹いて的を狙う「スポーツ吹き矢」の大会がきょう、富山市で開かれました。県内外から50人以上が参加したこの大会を取材してきました。中久木キャスター「いや予想外でした、生涯スポーツということで和気あいあいとした空気を想像していたんですが、広がっているのは独特の緊張感、参加者は高齢の方が多いようですが、皆さん、一心不乱、確実に矢を的に当てていきます