東京電力は16日、福島第1原発2号機の原子炉圧力容器にファイバースコープを挿入し、内部を調査した。炉心溶融（メルトダウン）した1〜3号機で容器内を直接調べるのは初めて。得られた情報は溶融核燃料（デブリ）の取り出し工法などの検討に活用する。圧力容器側面にある配管からスコープを挿入。炉心を囲う円筒形の隔壁（シュラウド）の外側を撮影し、放射線量を測定した。担当者は「配管を使い内部を見ることができたのは成果