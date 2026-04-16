◇プロ野球 セ・リーグ 阪神-巨人（16日、阪神甲子園球場）阪神が本拠地で巨人と対戦。先発のルーカス投手は5回4失点でマウンドを降りました。今季3試合目の登板となったルーカス投手は初回、2者連続四球でいきなり1、2塁のピンチを迎えると1アウト後、4番のダルベック選手にホームランを打たれ、3点の先制を許しました。その裏佐藤輝明選手の2ランで1点差としますが3回、1アウトから連続ヒットで1、3塁のピンチを招くと、5番・キ