◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年4月16日甲子園）阪神の先発、イーストン・ルーカス投手（29）が開幕から3試合連続で初回に失点を喫するなど5回7安打4失点で降板した。初回、先頭の松本にストレートの四球を献上するなどプレーボールから6球連続ボール。佐々木にもフルカウントから四球でピンチを広げると1死一、二塁でダルベックに甘いスライダーを仕留められて左翼越えに先制3ランを被弾した。打線が2得点した直後の2