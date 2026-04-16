京都府南丹市で男児の遺体が遺棄された事件。父親が、殺害についても関与を認める供述をしていることが分かりました。安達結希くんの遺体が見つかった現場付近から中継です。15日までは規制線が張られていて、このあたりに入ることはできなかったのですが、16日は解除されています。この道を数百メートル進んだ山林の中で遺体が見つかったとみられ、さらに、死体遺棄の疑いで逮捕された父親の安達優季容疑者は、この山林以外の場所