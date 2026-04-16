NHK大阪放送局の局長定例会見が16日、大阪市の同局で行われ、24日放送の「かんさい熱視線」（総合午後7時30分、関西ローカル）で「調査報道国保逃れ（仮）」を放送すると発表した。日本維新の会所属の大阪・兵庫の地方議員が国民健康保険料の支払いを逃れる脱法行為を行っていた「国保逃れ」の問題。「制度の根幹を揺るがしかねない」との指摘から、厚生省は3月、通達を出し、被保険者の取り扱いについて明確化する事態に至って