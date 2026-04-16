快適性と独創性をカタチにした「コンパクトSUV」！ステランティス ジャパンは2026年4月16日、シトロエンのフラッグシップSUV新型「C5 AIRCROSS（C5エアクロス）」の販売を全国の正規ディーラーで開始しました。シトロエンは、独創的なデザインと快適性を追求したモデルを数多く輩出してきたフランスの自動車メーカーです。そのフラッグシップSUVであるC5エアクロスは、同ブランドが長年培ってきた快適性と独創性を体現したCセ