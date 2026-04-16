「紀ノ国屋」は、4月16日（木）から、人気保冷バッグ「まとまる保冷バッグ」のスモールサイズを、全国の店舗と公式オンラインストアで発売中だ。【写真】もう片面は無地でシンプル！利便性抜群のバッグ3種詳細■両面で異なるデザイン今回発売されたのは、保冷機能とコンパクトに持ち運べる携帯性を兼ね備えた「まとまる保冷バッグ」シリーズから、日常のさまざまなシーンで活躍する初のスモールサイズ。新たに加わるスモー