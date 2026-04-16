「春の全国交通安全運動」期間中の、群馬県内の交通事故発生件数は２６１件で、前の年より１５件増加しました。 県警によりますと、今月６日から１６日までの１０日間に行われた「春の全国交通安全運動」期間中に発生した交通事故は２６１件で、前の年に比べて１５件増加しました。負傷者数は３２０人で１４人増加し、死者も１人多い２人でした。 このうち中学生以下の子どもが関係する事故は１７件で、３件増加しました。また