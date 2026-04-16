尾道市の向島で6年ぶりとなる観光潮干狩りが、16日から始まりました。尾道市・向島で6年ぶりに再開した潮干狩り。初日から多くの人が訪れました。Q．潮干狩りは、どう？■子ども「楽しい」■母親「ずっと（潮干狩りを）やりたくて、調べてここがヒットして行こうと思って。」向島では、新型コロナの影響などで2021年から潮干狩りを休止。再開を求める声が多く、地元の漁協がクラウドファンディングを行い、集まった資金を活