サンフレッチェ広島の礎を築いた今西和男さんが亡くなりました。85歳でした。■今西 和男 さん「ステップが大きい割には 短い。短いけど、まだ緩い、のろい。」サンフレッチェ広島の草創期を支えた今西和男さん。16日未明、肺炎のため85歳で亡くなりました。サッカーとの出会いは舟入高校でした。大学を経て、東洋工業に入社すると、日本を代表するディフェンダーとしてチームの黄金期を支えました。引退