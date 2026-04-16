明日は午前中広く晴れますが、午後は西日本などでは雲が多くなり、一部の地域雨が降る地域もありそうです。【画像を見る】台風4号が北上か今後の台風予想図金曜日は西日本では雲が多いか一部雨の地域も…【金曜日の天気】朝は全国的に晴れる所が多い見込みです。ただ、午後になると西日本はやや雲が多くなり、高知や九州・沖縄など一部の地域で雨が降る所があるかもしれません。近畿から北海道にかけては夜にかけても晴れる所