京都府南丹市で起きた11歳男児の遺体遺棄事件で、逮捕された父親の安達優季容疑者（37）の身柄が16日午後、京都地検に送られた。安達容疑者はこれまでの調べに、殺害についても認めていることが分かった。消息たった3月23日には「重要参考人」に行方不明だった11歳の安達結希さんの遺体は、13日に南丹市内の山林で発見された。警察は15日、死体遺棄の容疑で結希さんと安達容疑者が住む自宅を家宅捜索。警察は家宅捜索を行うと共に