京都府南丹市の安達容疑者の自宅前から高柳アナウンサーに伝えてもらいます。南丹署とは打って変わって、寒空の下、静けさが漂っています。警察の方がいますが、規制線を挟んで2人が立っています。自宅にはきょう、家宅捜索が入ったという情報もありました。この辺りは別荘地なので、人の静けさがあります。ほとんど定住してる人はいません。ですので、取材をしていても安達結希さん（11）やその母親、おばあさんの情報はあっても