記者会見する連合の芳野友子会長＝16日午後、東京都千代田区連合は16日、2月の衆院選の総括案を発表した。選挙直前に結成して惨敗した中道改革連合に関し「組織内の十分な理解を得られないまま選挙戦に突入せざるを得なかった」と指摘した。国民民主党が候補者を多数擁立したため、中道と小選挙区で多くの競合が生じたとの見解を示し「候補者調整がないがしろにされた。国民民主は連合との信頼関係を毀損した」と批判した。連