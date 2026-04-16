アラグチ外相「平和に対する責任感じる」と投稿【ワシントン＝栗山紘尚、エルサレム＝福島利之】米国のキャロライン・レビット大統領報道官は１５日、イランとの戦闘終結に向けた再協議が、パキスタンの首都イスラマバードで開催されるとの認識を示した。米メディアは戦闘終結に向けた枠組みの合意に近づいていると報じており、仲介国パキスタンは外交活動を本格化させている。レビット氏は記者会見で、「合意の見通しについて