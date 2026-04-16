1965年からおよそ60年続いてきた南極観測船の運用から海上自衛隊が撤退することが明らかになりました。南極への輸送体制を検討する小委員会で16日、現在使われている南極観測船「しらせ」が2034年度に退役した後は、海上自衛隊は南極観測船の運用から離れることが公表されました。日本周辺の安全保障環境の変化などで任務量が増えているほか、海上自衛隊の定員割れによる人員不足から見直しが必要になったとしています。会議では、