オール関西ロケで撮影中のダブル主演映画「国境」（井筒和幸監督）の記者会見が16日、あべのハルカス（大阪市阿倍野区）で行われ、ダブル主演の俳優伊藤英明（50）、染谷将太（33）、井筒監督らが登場した。原作は黒川博行氏の同名作（疫病神シリーズ）。大阪のヤクザの桑原と建設コンサルの二宮の“疫病神コンビ”が、だまされた金を奪い返すため詐欺師を追って北朝鮮に潜入し、監視社会の現実と暴力の渦の中で標的の行方を追いな