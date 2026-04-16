◆パ・リーグソフトバンク―楽天（１６日・北九州）今季３度目の先発マウンドに立った楽天のドラフト１位・藤原聡大投手（花園大）が、４回５失点で降板した。藤原は初回に１死二、三塁のピンチを招くと、４番・柳田に初球のスライダーをバックスクリーン左に運ばれる先制３ランを被弾。続く２回にも、１死二塁で野村に左翼フェンス直撃の適時二塁打を許し、４点目を失った。さらに３回にも、山川にカーブを完璧に捉えられ