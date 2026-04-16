◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１６日・甲子園）巨人のボビー・ダルベック内野手が来日初の猛打賞をマークした。「４番・三塁」で先発出場。初回１死一、二塁では４７打席ぶりのアーチとなる３号先制３ランを放った。３―２の３回１死一塁の第２打席では詰まりながらも中前安打をマーク。５回２死の第３打席では右中間二塁打を放ち、５回までに３打数３安打で、あとは三塁打が出ればサイクル安打の大当たりだ。いずれも先