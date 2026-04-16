ローソンは4月15日、都内で「酒類戦略説明会」を開催した。高付加価値商品として嘉之助蒸溜所やコンパスボックスのハイボール缶、低価格帯にサントリー「明日のサワー」、サンガリア「ゼロサワー」などをそれぞれ追加し、二極化する消費に対応する。嘉之助蒸溜所との協業から生まれた「シングルモルト 嘉之助 200ml」(左)と「嘉之助 シングルモルトハイボール 350ml」(右)○高付加価値商品と低価格帯商品の二極化戦略ローソンは、