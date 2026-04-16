日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１６日、都内で理事会を開催し、サッカー日本代表のナショナルコーチングスタッフに元日本代表ＭＦ中村俊輔氏が新たに選任された。昨シーズン限りで横浜ＦＣのコーチを退任後、日本サッカー協会（ＪＦＡ）入りが噂されていた中村氏。森保一監督が中村氏のコーチ登用を熱望し、ＪＦＡは継続してコンタクトをとり続けてきた。日本代表が３月にスコットランド、イングランドと対戦した英国遠征を、Ｕ