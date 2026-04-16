【モデルプレス＝2026/04/16】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のGISELLE（ジゼル）が4月15日、自身のInstagramを更新。ミニスカートを合わせたコーディネートを公開した。【写真】25歳K-POP美女「天使」と話題の美脚ショット◆ジゼル、ミニスカコーデで美脚見せジゼルは「私のお気に入りの服を当ててみて」と英語でコメントし、夏を先取りした半袖のコーディネートの数々を投稿。首元に白いリボンのついたネイビーの半袖ト