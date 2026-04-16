【モデルプレス＝2026/04/16】日本テレビの郡司恭子アナウンサーが4月15日、自身のInstagramを更新。ワンピース姿を披露し反響を呼んでいる。【写真】35歳日テレアナ1児の母「ラインが美しい」大胆背中見せワンピ姿◆ 郡司恭子アナ、大胆に背中を見せた大人ワンピース郡司は「ヘルシーワンピ」とつづり、ワンピース姿の写真を複数枚投稿。背中の肌見せ具合を首の紐や肩のアジャスターで調節できるようになっており、ふんわりとした