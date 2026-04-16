【モデルプレス＝2026/04/16】お笑いコンビ・北陽の虻川美穂子が4月13日までに自身のInstagramを更新。エクササイズの様子を披露し反響を呼んでいる。【写真】50歳女性芸人「参考になる」エクササイズの様子◆ 虻川美穂子、中年太りでも動ける体を目指したエクササイズ虻川は、「中年太りでも動ける体を目指して踏ん張るわよ〜！地味な動きだけどエクササイズよ〜！」とつづり、エクササイズの様子を動画で投稿。トレーニングウェ