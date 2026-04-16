【モデルプレス＝2026/04/16】モデルの松元絵里花が4月15日、自身のInstagramを更新。モノトーンの私服コーディネートを公開し、話題を呼んでいる。【写真】30歳「王様のブランチ」リポーター「絵になる美しさ」と話題の美脚ショット◆松元絵里花、ホテルでの美脚ショット披露松元は「久しぶりの福岡」とつづり、地元に帰省した際のショットを投稿。「いつも帰省するとおばあちゃんの家に泊まるから、ホテルを利用することがなかな