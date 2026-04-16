テレビ朝日は2026年4月10日の報道番組「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）での玉川徹氏の発言について、15日に番組サイトで「差別と受けとられかねない、誤解を招くものでした」と謝罪した。一方、2日前の13日時点では、発言について「人種差別ではないか」とする声が上がっていることについて「ご指摘には当たらないと考えております」としていた。この見解の変化の理由について、テレビ朝日に取材した。テレビ朝日「不