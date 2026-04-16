匿名での誹謗中傷や、同調圧力によるいじめ……現代社会に蔓延する罪を犯した者たちは、死後どんな裁きを受けるのでしょうか？ 洋介犬先生が描く新説“地獄”譚『ジゴサタ～地獄の沙汰もお前しだい～』は、罪を起こしうる全ての現代人に突きつけられる因果応報ホラーです。 第1話からアクセル全開で描かれる「地獄の罰」の内容をご紹介します。 殺された少女が、地獄で罪人を罰する「刑吏」に!? 物語