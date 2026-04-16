秋田朝日放送 ツキノワグマ出没警報が過去最も早い時期に出た中、秋田県や市町村の担当者が連携を図り、被害防止に向けた対策を図るための会議が開かれました。 会議は対面とオンラインで開催され、自治体や猟友会の担当者などおよそ９０人が参加しました。 【県生活環境部 中嶋由美子鳥獣被害対策統括監】 「人の生活圏における人身被害０を目標に掲げ、最重要課題として関係部局が連携しながら総合的なクマ被害対策