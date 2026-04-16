秋田朝日放送 秋田市のこまちスタジアムで、今シーズンの利用開始に向け準備が進んでいます。スコアボードに大きな変化がありました。 こまちスタジアムは、今シーズンの利用開始を前に７日からグラウンド整備が進められていて、16日は投球練習場に土を入れる作業が行われていました。こまちスタジアムでは３月までスコアボードの改修工事が行われ、ＬＥＤパネルで文字が見やすくなりました。さ