秋田朝日放送 美食レストランガイド「ゴ・エ・ミヨ」に選ばれた東北のシェフたちが、秋田の食材で超豪華なフルコース作りに挑戦しました。 １３日、秋田市中通の会場には東北各地から１００人を超える人たちが訪れました。フランス発祥のレストランガイド「ゴ・エ・ミヨ」で選ばれた東北各地のシェフたちが秋田に集結。この日限りの特別なレセプションが行われ、東北のイタリアンやフランス料理のシェフたちが１つ