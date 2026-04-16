秋田朝日放送 たらいこぎ競争で知られる横手市増田町の真人公園では、ソメイヨシノやヤマザクラなどおよそ２千本のサクラが例年より１週間ほど早く見頃を迎えました。 真人公園では暖かい日が続いたことから、花びらがハラハラと舞う時期へと移りつつあります。２９日には恒例のたらいこぎ競争が行われます。