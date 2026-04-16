ユーチューバー・ヒカル（34）のYouTube動画に多数出演し、人気を博していた「遊楽舎」の店長が15日に自身のX（旧ツイッター）を更新し「そろそろ復活するぞ」と宣言した。店長は「おし！そろそろ復活するぞ！！」と宣言。また「店舗復活と合わせて、YouTube活動も新体制で再開したい…！動画編集者を1名募集します」とつづっていた。「遊楽舎姫路花田店」は2月末で閉店。実業家・トモハッピー氏と「flat-工房」による動画