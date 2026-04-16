きょうの県内は、青空が広がり気持ちのいい日でしたね。そんな中、春の陽気に誘われて五箇山を訪ねました。南砺市五箇山の世界遺産「相倉合掌造り集落」です。茅葺き屋根の合掌造りと、やわらかなサクラの花。日本の原風景を思わせる景色に、春の彩りが重なっていました。五箇山は平野部よりも標高が高いので、まだサクラが楽しめるんですね。咲き具合はどうでしたか？ソメイヨシノは残念ながら満開を過ぎていましたが、遅咲きのサ