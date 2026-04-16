◇パ・リーグ日本ハム−ロッテ（2026年4月16日ZOZOマリン）日本ハムの矢沢宏太（25）が、2−3の4回に右翼席に同点ソロをマークした。これでチームは開幕から4月7日の楽天戦を除き、17戦中16試合で本塁打を記録。チーム31本目で、リーグトップを爆走している。▼矢沢前の打席にチャンスで凡退していたので、取り返したい気持ちで打席に入りました。