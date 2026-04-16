富山駅と岩瀬地区とを結ぶ富山地方鉄道・富山港線がLRT＝次世代型路面電車に転換されてから、今月で20年を迎えます。開業前と比べて利用者数は大幅に増え、休日はおよそ3倍となっています。富山市の藤井市長はきょうの会見で、富山港線がLRTに転換され、運行ダイヤの改善などから1日の利用者数が大幅に増えたとしました。LRT開業前と比べて平日はおよそ2倍に、休日はおよそ3倍にのぼります。富山港線をめぐっては、赤字路線のため