京都府南丹市で児童の遺体が見つかり、父親が逮捕された事件についてです。容疑者の父親は午後0時半ごろ、京都地検に身柄を送られました。そして、今から1時間ほど前に容疑者を乗せた車が京都地検から出て、南丹警察署に向かっています。京都府警南丹警察署前で中継です。捜査本部が置かれている京都府警南丹警察署前です。安達容疑者を乗せた車が京都地検を出たと連絡が来たのは、およそ1時間ほど前で、まもなく安達容疑者を乗せ